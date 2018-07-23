Израиль отверг предложение РФ о зоне без иранских военных в приграничных районах Сирии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Израильская сторона отвергла сформулированную РФ идею о создании 100-километровой зоны перед демаркационной линией между Израилем и Сирией, в которой не смогут находиться иранские военные. Об этом сообщает в понедельник газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник.

Израиль, отвергнув предложение, продолжил требовать, чтобы у Ирана вообще не было военного присутствия на сирийской территории, отмечает газета.

Помимо этого, как пишет издание, Израиль настаивает на том, что в Сирии не должно быть ракет большой дальности, а также - на закрытии в стране всех объектов, на которых производятся ракеты.

В понедельник прошла встреча между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой МИД России Сергеем Лавровым с участием начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

В МИД РФ сообщили, что в ходе встречи обсуждались различные аспекты ближневосточной повестки дня, особое внимание было уделено Сирии.

"Подробно рассмотрены задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года", - отмечает МИД РФ.