Израильская система ПВО сбила сирийский истребитель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные во вторник задействовали систему ПВО "Пэтриот" против сирийского истребителя модели "Сухой", который нарушил воздушное пространство Израиля и углубился в него на два километра, сообщает издание "Гаарец" со ссылкой на заявление армии обороны Израиля.

По самолету выпустили две ракеты. Истребитель сбит. Судьба пилотов неизвестна.

По словам представителя армии, самолет был взят под наблюдение, когда вошел в воздушное пространство Израиля.

Ранее израильские СМИ сообщали о сработавших сиренах воздушной тревоги на Голанских высотах. При этом, по данным СМИ, местные жители видели пуск ракет в районе города Цфат и слышали взрывы.

"Гаарец" напоминает, что накануне Израиль задействовал систему ПРО "Праща Давида", когда на прилегающей к Израилю сирийской территории в ходе боев между правительственными частями и оппозицией были выпущены две ракеты. В армии тогда отметили, что целью ракет Израиль не был.

В итоге, отмечает "Гаарец", обе ракеты не долетели до Израиля.