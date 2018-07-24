Главные новости
В миреИзраильская система ПВО сбила сирийский истребительВ РоссииГосдума приняла закон о повышении НДСВ РоссииЦИК РФ в среду рассмотрит вопрос о референдуме по пенсионному возрасту
В мире

Израильская система ПВО сбила сирийский истребитель

Есть обновление от 15:54

Самолет залетел на 2 км вглубь воздушного пространства Израиля

Израильская система ПВО сбила сирийский истребитель
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные во вторник задействовали систему ПВО "Пэтриот" против сирийского истребителя модели "Сухой", который нарушил воздушное пространство Израиля и углубился в него на два километра, сообщает издание "Гаарец" со ссылкой на заявление армии обороны Израиля.

По самолету выпустили две ракеты. Истребитель сбит. Судьба пилотов неизвестна.

По словам представителя армии, самолет был взят под наблюдение, когда вошел в воздушное пространство Израиля.

Ранее израильские СМИ сообщали о сработавших сиренах воздушной тревоги на Голанских высотах. При этом, по данным СМИ, местные жители видели пуск ракет в районе города Цфат и слышали взрывы.

"Гаарец" напоминает, что накануне Израиль задействовал систему ПРО "Праща Давида", когда на прилегающей к Израилю сирийской территории в ходе боев между правительственными частями и оппозицией были выпущены две ракеты. В армии тогда отметили, что целью ракет Израиль не был.

В итоге, отмечает "Гаарец", обе ракеты не долетели до Израиля.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сирия, Израиль

Новости по теме

В мире
В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22
Израиль на нескольких языках призывал не залетать на территорию страны в течение вторникаПодробнее
 Израильская система ПВО сбила сирийский истребительИзраильская система ПВО сбила сирийский истребитель
Самолет залетел на 2 км вглубь воздушного пространства ИзраиляПодробнее
 Из-за пожаров в Греции погибли 60 человекИз-за пожаров в Греции погибли 60 человек
Число пострадавших в пригородах Афин выросло до 150 человекПодробнее
 В Париже покончила с собой одна из основательниц FEMENВ Париже покончила с собой одна из основательниц FEMEN
Оксана Шачко оставила записку на английском языке с надписью "Вы все - фейк"Подробнее
Число жертв лесных пожаров в Греции приблизилось к 50Число жертв лесных пожаров в Греции приблизилось к 50
Из-за подобравшегося к Афинам огня власти эвакуировали часть пригородов и собрались ввести режим ЧСПодробнее
 Хейли заявила, что США и Россия "никогда не станут друзьями"Хейли заявила, что США и Россия "никогда не станут друзьями"
По словам постпреда США при ООН, Вашингтон никогда не будет доверять МосквеПодробнее
 КНДР приступила к демонтажу главного ракетного полигонаКНДР приступила к демонтажу главного ракетного полигона
В мае Пхеньян отчитался о закрытии ядерного полигона ПунгериПодробнее
 Число жертв пожаров в окрестностях Афин возросло до 20 человекЧисло жертв пожаров в окрестностях Афин возросло до 20 человек
Огонь с легкостью распространяется по хвойным лесам из-за сильнейшего ветраПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Фотохроника 23 июля6 фото
23 июля
Фотохроника 23 июля
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреИзраильская система ПВО сбила сирийский истребительВ РоссииГосдума приняла закон о повышении НДСВ РоссииЦИК РФ в среду рассмотрит вопрос о референдуме по пенсионному возрастуВ миреИз-за пожаров в Греции погибли 60 человекВ РоссииВоенные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положенияЭкономикаОфис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНС

Законопроект о безвизовом въезде в Россию по Fan ID до конца года прошел первое чтение

Умер экс-глава Высшего арбитражного суда РФ и советник президента Яковлев

Легкомоторный самолет разбился в Московской области

Россия пока не получила ответ от Ким Чен Ына об участии в ВЭФ

Си Цзиньпин принял приглашение посетить ВЭФ

Приглашение посетить Вашингтон передали Путину после саммита в Хельсинки

Россиянка Позднякова завоевала золото на ЧМ по фехтованию в КНР

В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22

В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22Израиль на нескольких языках призывал не залетать на территорию страны в течение вторника Подробнее

Немецкая контрразведка заявила об активной слежке российских спецслужб за ФРГ

Еврокомиссия оштрафовала Asus, Philips, Pioneer и Denon на 111 млн евро

Черчесов вошел в список претендентов на звание лучшего тренера ФИФА

ВЭБ попросит у правительства субсидии на погашение внешнего долга

Экс-совладелец обанкротившегося Интрастбанка объявлен в международный розыск

Дело о пытках заключенного Макарова в колонии передано в центральный аппарат СКР

Сын Виктора Кудрявцева заявил о "самом низком" уровне допуска отца к гостайне

"Союзмультфильм" получит налоговые льготы от Москвы

"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о Поклонской

"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о ПоклонскойОна стала единственным депутатом от парламентского большинства, кто проголосовал против повышения пенсионного возраста Подробнее

Задержаны вероятные убийцы топ-менеджера крупнейшего в РФ производства авиадвигателей

Греция объявила трехдневный траур по жертвам пожаров

Бастрыкин уволил следователя за игнорирование заявления о насилии против ребенка

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении "Цимлянских вин"

Госдума приняла закон о страховании банковских вкладов малого бизнеса

Израильская система ПВО сбила сирийский истребитель

Израильская система ПВО сбила сирийский истребительСамолет залетел на 2 км вглубь воздушного пространства Израиля Подробнее

Госдума приняла закон о дне принятия Крыма в Российскую империю

19 апреля признали памятной датой Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru