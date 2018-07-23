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Для возвращения в Сирию беженцев создадут почти 40 пунктов пропуска

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Несколько пунктов пропуска на границе Сирии с Ливаном и Иорданией начали работать в круглосуточном режиме для возвращения сирийских беженцев, сообщили в российском центре приема, распределения и размещения беженцев.

"Два пункта пропуска - "Земрани" на границе с Ливаном (провинция Риф-Дамаск) и "Насиб" (провинция Деръа) на сирийско-иорданской границе переведены на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении центра.

"Всего подлежит развертыванию 36 пунктов пропуска, в том числе сухопутных - 29", - отмечается в сообщении, которое размещено на сайте Минобороны РФ в понедельник.

По данным центра, для приема возвращающихся в Сирию беженцев будут работать еще четыре пункта пропуска в аэропортах - "Дювали" (Дамаск), "имени Басиля Аль Асада" (Хмеймим), "Алеппо", "Аль-Камишлия", а также три морских - 3 ("Тартус", "Латакия", "Баниас").

18 июля военное ведомство РФ сообщило о создании на базе Национального центра управления обороной межведомственного штаба Минобороны и МИД России для координации работы в Сирии Центра приема и размещения беженцев.

По данным российского центра, в 45 государствах находятся 6,9 млн зарегистрированных сирийских беженцев.

"Оценочно, изъявили желание вернуться на родину 1 714 588 сирийцев из восьми стран мира (Ливан - 891 364, Турция - 297 342, Германия - 174 897, Иордания - 149 357, Ирак - 101 233, Египет - 99 834, Дания - 412, Бразилия - 149)", - говорится в сообщении центра.

20 июля Минобороны РФ сообщило, что по итогам российско-американского саммита в Хельсинки Москва передала Вашингтону предложения по совместному финансированию восстановления Сирии, сотрудничеству по проблеме сирийских беженцев.

"Пакет предложений предусматривает разработку совместного плана по возвращению беженцев к местам доконфликтного проживания, первоочередное возвращение сирийских граждан из Ливана и Иордании, создание на базе Амманского мониторингового центра совместной российско-американо-иорданской группы, а также формирование аналогичной группы на территории Ливана", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Нами предложено создать совместную группу по финансированию восстановления инфраструктуры Сирии", - сказал он.

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