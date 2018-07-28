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Российские войска уничтожили запущенный с территории сирийских боевиков беспилотник

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Цыганков сообщил, что с территории, занимаемой боевиками, не прекращаются запуски беспилотных летательных аппаратов в направлении авиабазы "Хмеймим".

"27 июля с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства ВКС России был обнаружен приближавшийся к российской авиабазе "Хмеймим" с северо-западного напрадения БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", - сказал генерал в субботу на брифинге.

"Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме", - добавил Цыганков.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - заявил генерал.

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Теги: Сирия, Хмеймим

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