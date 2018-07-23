Греция попросит ЕС о помощи в ликвидации лесных пожаров

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Власти Греции намерены обратиться к Евросоюзу за помощью в борьбе с лесными пожарами, заявил в понедельник агентству Associated Press представитель греческой службы гражданской обороны Спирос Георгеу.
Он отметил, что официальное обращение к ЕС будет направлено до конца понедельника.
Это решение было принято после того, как власти Афин ввели чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров, которые вынудили эвакуироваться множество жителей столичных пригородов.
Чрезвычайное положение объявлено в восточных и западных пригородах Афин. Одни из пожаров разгорелся в районе Пентели к северо-востоку от столицы Греции. В соседнем районе спасатели используют лодки, чтобы эвакуировать людей, оказавшихся на отрезанном огнем участке пляжа.
Другой крупный лесной пожар замечен в 50 км к западу от греческой столицы. Зона пожара создала плотную дымовую завесу, которая достигла городской черты, и ее в виде оранжевой дымки можно было наблюдать в небе над Афинами, отмечает агентство.
Фото дня: Облако смога окутало Акрополь и храм Парфенон https://t.co/g8EGPotZuK— Интерфакс (@interfax_news) 23 июля 2018 г.