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Савченко отказалась проходить проверку на "детекторе лжи"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Арестованная народный депутат Украины Надежда Савченко во вторник отказалась проходить проверку на полиграфе из-за того, что к проведению экспертизы не был допущен ее защитник, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Александр Тананакин.

По его словам, еще одной причиной отказа стало невключение в экспертизу тех вопросов, на которых настаивала Савченко.

Тананакин подчеркнул, что практика проведения экспертизы на полиграфе в рамках расследования дела Савченко дискредитировала данную процедуру в этом процессе. "Что касается последующего развития событий, то там нужно будет обсудить, посоветоваться, но, на мой взгляд, эта экспертиза себя уже дискредитировала", - сказал адвокат.

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Он также сообщил, что 8 августа Апелляционный суд Киева будет рассмотрит жалобу защиты на решение Шевченковского суда от 14 июля о продлении ареста Савченко еще на два месяца, после которого она объявила голодовку.

Савченко находится под стражей с 23 марта. За день до ареста Верховная рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Теги: Надежда Савченко

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