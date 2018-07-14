Савченко объявила бессрочную голодовку после продления своего ареста

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко, который истекал в пятницу.

Рассмотрение этого вопроса растянулось на четыре дня. На заседании в пятницу суд сначала назначил Савченко бесплатного государственного защитника. Но затем в суде появился сначала один частный адвокат подозреваемой, а затем еще несколько.

После рассмотрения ряда ходатайств об отводах и изложения позиции сторон судья Владимир Бугиль вынес решение о продлении срока ареста. Оглашение решения сопровождалось протестами и криками ее сторонников.

Савченко также выразила возмущение, заявив, что суд не позволил адвокатам надлежащим образом осуществлять ее защиту. "Я оглашаю бессрочную голодовку. Я такого беспредела не видела даже в российском суде", - подчеркнула она.

После вынесения решения Савченко сказала, что не хочет покидать здание суда, пока не получит текст решения, а также вызвала полицию, чтобы заявить о совершении преступления.

Она также указала, что отказывается от любых осмотров медицинскими сотрудниками СИЗО СБУ и пенитенциарной службы.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Ее подозревают подготовке госпереворота, создании террористической организации и незаконном обращении с оружием.

23 марта Савченко была арестована, 15 мая арест продлили еще на два месяца.