МИД РФ опроверг отказ Нетаньяху от предложения Москвы об иранских силах в Сирии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ опровергли информацию о том, что в ходе встречи в Иерусалиме 23 июля с высокопоставленной российской делегацией премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение России позволить иранским силам остаться в Сирии на расстоянии не менее 100 км от линии прекращения огня на Голанских высотах.

"Такие сообщения не соответствуют действительности. Могу ответственно заявить, что переговоры министра иностранных дел Лаврова и начальника генерального штаба Герасимова с премьер-министром Нетаньяху были предельно конструктивными", - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

Текст его ответа на вопрос СМИ размещен на сайте МИД РФ.

По его словам, "руководство Израиля высоко оценило российские усилия по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии, что предусматривало отвод из этого района всех несирийских вооруженных формирований".

"При этом, к сожалению, американцы, с которыми обговаривались детали функционирования указанной зоны деэскалации, не выполнили собственные обещания отделить сирийскую вооруженную оппозицию от боевиков террористических группировок ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ - ИФ). Это вынудило сирийскую правительственную армию при поддержке российских ВКС осуществить войсковую операцию по ликвидации очага террористической активности в районах, прилегающих к Голанским высотам", - пояснил Кожин.

Встреча между Нетаньяху и Лавровым с участием Герасимова состоялась в минувший понедельник. В МИД РФ сообщили, что в ходе встречи обсуждались различные аспекты ближневосточной повестки дня, особое внимание было уделено Сирии.

Ранее газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что израильская сторона отвергла сформулированную РФ идею о создании 100-километровой зоны перед демаркационной линией между Израилем и Сирией, в которой не смогут находиться иранские военные.

Израиль, отвергнув предложение, продолжил требовать, чтобы у Ирана вообще не было военного присутствия на сирийской территории. Помимо этого, как писало издание, Израиль настаивает на том, что в Сирии не должно быть ракет большой дальности, а также - на закрытии в стране всех объектов, на которых производятся ракеты.