Цена Brent превысила $74,3 из-за приостановки поставок в Красном море

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в четверг на новостях о том, что Саудовская Аравия приостановила поставки через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море после нападений йеменских повстанцев-хуситов на два танкера, сообщает MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени подорожали на $0,41 (0,55%) - до $74,34 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена увеличилась на $0,49 (0,67%) и составляла на закрытие $73,93 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь утром в четверг выросли на $0,07 (0,1%) - до $69,37 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена повысилась на $0,78 (1,14%), завершив торги на отметке $69,3 за баррель.

Кроме того, накануне министерство энергетики США сообщило о том, что товарные запасы нефти в стране уменьшились на прошлой неделе на 6,147 млн баррелей. Аналитики и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют снижение резервов нефти на 2,9 млн баррелей.

Резервы бензина в США упали на 2,328 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 1,1 млн баррелей. Резервы дистиллятов сократились на 101 тыс., тогда как Уолл-стрит прогнозировала их увеличение на 550 тыс. баррелей.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 3,16 млн баррелей, бензина - на 4,87 млн баррелей и дистиллятов - на 1,32 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.