Макрон взял на себя ответственность за скандал со своим помощником

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что берет на себя ответственность за инцидент со своим бывшим помощником Александром Беналлом, которого обвиняют в избиении участников майской демонстрации в Париже, сообщили в среду французские СМИ.

"Французская Республика - пример для подражания - не прячет свои ошибки. Если они (общественность - ИФ) хотят, чтобы кто-то взял ответственность, то этот человек перед вами", - приводят СМИ слова французского лидера. При этом Макрон отметил, что "отвечает только перед народом Франции".

На минувшей неделе французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении Беналла. Его подозревают в избиении молодого человека и девушки в Париже на майской демонстрации. Французские СМИ, опубликовавшие видеозапись произошедшего, в частности сообщали, что "близкий советник президента Республики Александр Беналла, надев каску стража правопорядка, хотя он не являлся сотрудником полиции, завязал потасовку с молодыми людьми в ходе демонстрации в Париже".

Беналла в ходе предвыборной кампании Макрона занимался обеспечением безопасности штаба, затем он перешел на работу в Елисейский дворец. После того, как история с избиением демонстрантов получила огласку, он был отстранен от занимаемой должности. Позднее Елисейский дворец принял решение об увольнении Беналла.