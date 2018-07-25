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Трамп раскритиковал своего экс-адвоката за запись их разговора о модели Playboy

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал в среду своего бывшего адвоката Майкла Коэна за то, что тот в 2016 году тайно записал их разговор о возможно имевших место выплатах за молчание модели Playboy Карен Макдугал.

"Какой юрист записывает (разговоры - ИФ) с клиентами? Это печально!" - написал он в твиттере. "Это первый такой случай? Я о таком никогда не слышал. И почему эта аудиозапись так резко обрывается на том моменте, когда я предположительно говорю что-то положительное?" - добавил президент США.

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Американский телеканал CNN в ночь на среду опубликовал аудиозапись, на которой Трамп, будучи кандидатом на президентских выборах, предположительно обсуждает со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном вопрос о выплатах за молчание экс-модели журнала Playboy Макдугал.

Аудиозапись, тайно сделанная Коэном во время встречи с Трампом в 2016 году, попала в распоряжение телеканала от юриста, представляющего интересы бывшего адвоката Трампа Ланни Дэвиса. По его словам, на записи слышно, как Трамп, обсуждая некое "финансирование", велит Коэну "заплатить наличными".

В свою очередь действующий адвокат американского президента Руди Джулиани заявил в интервью телеканалу Fox News, что на аудиозаписи Трамп говорит Коэну "не платить наличными".

"Я согласен с тем, что эта аудиозапись немного неразборчива, но я уверяю вас, что мы прослушали ее много, много раз, и из расшифровки сразу ясно, что президент Трамп говорит "не плати наличными", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Коэн в 2016 году тайно вел аудиозапись разговора о выплатах бывшей модели Playboy с Трампом, когда тот был кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Макдугал заявляла, что у нее были отношения с Трампом в 2006 году, после того как он женился на Мелании Трамп.

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Публикация от karen mcdougal (@karenmcdougal)

Адвокат Трампа Джулиани после публикации подтвердил, что запись разговора действительно существует, но заявил, что Макдугал деньги не платили.

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Теги: Дональд Трамп, Карен Макдугал

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