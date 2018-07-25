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CNN опубликовал запись, на которой Трамп якобы обсуждал плату за молчание модели Playboy

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американский телеканал CNN в ночь на среду опубликовал аудиозапись, на которой президент США Дональд Трамп, будучи кандидатом на президентских выборах, предположительно обсуждает со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном вопрос о выплатах за молчание бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал.

Аудиозапись, тайно сделанная Коэном во время встречи с Трампом в 2016 году, попала в распоряжение телеканала от юриста, представляющего интересы бывшего адвоката Трампа Ланни Дэвиса.

По его словам, на записи слышно, как Трамп, обсуждая некое "финансирование", велит Коэну "заплатить наличными", на что тот отвечает: "Нет, нет, нет".

В свою очередь действующий адвокат американского президента Руди Джулиани заявил в интервью телеканалу Fox News, что на аудиозаписи Трамп говорит Коэну "не платить наличными".

"Президент не стал бы говорить о том, чтобы использовать наличные...Так может сказать только полный идиот, а президент не идиот", - заявил Джулиани в эфире Fox News.

"Я согласен с тем, что эта аудиозапись немного неразборчива, но я уверяю вас, что мы прослушали ее много, много раз и из расшифровки сразу ясно, что президент Трамп говорит "не плати наличными", - добавил он.

Кроме того, Джулиани раскритиковал Коэна, заявив: "это возмутительно, что кто-то стал исподтишка записывать разговор со своим клиентом".

В свою очередь американские СМИ отметили, что речь идет об аудиозаписи плохого качества, и это осложняет вопрос о том, что именно на ней говорит Трамп.

Ранее сообщалось, что Коэн в 2016 году тайно вел аудиозапись разговора о выплатах бывшей модели Playboy с Трампом, когда тот был кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Макдугал заявляла, что у нее были отношения с Трампом в 2006 году, после того как он женился на Мелании Трамп.

Адвокат Трампа Джулиани после публикации подтвердил, что запись разговора действительно существует, но заявил, что Макдугал деньги не выплачивались.

В апреле сотрудники ФБР обыскали офис Коэна в Рокфеллеровском центре на Манхэттене, а также его апартаменты и номер в отеле, который он занимал, и изъяли документы о клиентах юриста и его личных финансах, а также записи.

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Теги: США, Дональд Трамп, Карен Макдугал

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