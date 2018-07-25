Экономика

GlaxoSmithKline вложит $300 млн в компанию по анализу ДНК

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) в среду объявила о масштабном сотрудничестве с американской компанией персональной геномики 23andMe с целью разработки новых препаратов с учетом генетического анализа.

Как говорится в пресс-релизе GSK, эксклюзивное партнерство сроком на четыре года включает $300 млн инвестиций в акционерный капитал 23andMe.

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Вместе с публикацией отчетности за второй квартал GSK обновила стратегию исследований впервые с момента назначения Хэла Бэррона директором по науке и главой департамента НИОКР в ноябре 2017 года. В дальнейшем GlaxoSmithKline сосредоточится на изучении иммунной системы, анализе генетических данных, включая полученные от 23andMe и из других источников, и инвестициях в передовые технологии, включая искусственный интеллект и машинное обучение.

Для финансирования новой программы исследований GSK проведет масштабную реструктуризацию, включающую оптимизацию логистики и закупок и снижение административных затрат, заявила CEO компании Эмма Уолмсли. В результате к 2021 году расходы сократятся примерно на 400 млн фунтов стерлингов в год.

Опубликованные в среду квартальные результаты GSK превысили ожидания рынка, при этом фармкомпания улучшила годовой прогноз прибыли.

Доналоговая прибыль GSK во втором квартале составила 614 млн фунтов по сравнению с убытком в 178 млн фунтов за тот же период годом ранее. Выручка немного снизилась - с 7,32 млрд фунтов до 7,31 млрд фунтов, но была выше консенсус-прогноза (7,21 млрд фунтов). Скорректированная операционная прибыль увеличилась на 1%, до 2,10 млрд фунтов, аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали 2,01 млрд фунтов.

Компания 23andMe, основанная в 2006 году, продает наборы для подготовки ДНК-пробы (по сути, пробирку для слюны) в интернете, а затем проводит тестирование присланных образцов, обещая клиентам информацию о подверженности конкретным заболеваниям и угрозам для здоровья, об индивидуальных реакциях на отдельные виды лекарств и о генеалогии.

Одним из учредителей и генеральным директором 23andMe является Энн Вожицки - бывшая жена сооснователя Google Сергея Брина. Google уже вложила в стартап 23andMe несколько сотен миллионов долларов.

Сейчас у 23andMe свыше 5 млн клиентов, причем 80% из них согласились с тем, что данные их генома могут быть использованы для исследований, пишет The Financial Times. GSK обещает обезличить эту информацию, чтобы защитить клиентов.

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Теги: 23andMe, GlaxoSmithKline

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