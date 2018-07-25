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Иран не захотел менять нефть на чай из Шри-Ланки

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Иран отказал Шри-Ланке в погашении задолженности за иранскую нефть в размере около $250 млн поставками цейлонского чая, пишет газета The Financial Tribune со ссылкой на информированные источники.

Шри-ланкийский чайный синдикат предложил такой план, чтобы обойти международные санкции в отношении Ирана. Правительство Шри-Ланки посчитало, что финансовые расчеты за нефть напрямую могут стать нарушением санкций США и Совета безопасности ООН в отношении Ирана, отмечает The Independent.

"Если Цейлонская нефтяная корпорация заплатит нам, мы можем продолжить экспорт чая в Иран, поскольку на этот товар нет запрета", - заявил председатель синдиката Люсиль Виджевардена местной газете Sunday Times. По его словам, сумма задолженности за нефть может пойти в зачет поставки чая в Иран в течение года.

В 2012-2013 годах Турция, например, закупала у Ирана природный газ, расплачиваясь золотом, которое Тегеран мог затем обменять на твердую валюту. Однако Иранская чайная организация оценила максимальный совокупный объем импорта чая за год в 55 тысzx тонн стоимостью намного меньше долга Шри-Ланки.

Как ожидается, в ближайшие недели Иран и Шри-Ланка проведут переговоры, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Иран занимает четвертое место в списке рынков сбыта цейлонского чая. В 2016 году Шри-Ланка экспортировала в исламскую республику 33,9 тыс. тонн чая, но в 2017 году поставки снизились до 27,4 тыс. тонн.

Сложности из-за санкций могут возникнуть и у Индии: Иран является одним из важнейших покупателей индийского рынка басмати. Пока поставки по старым контрактам продолжаются, однако индийским экспортерам, вероятно, придется искать новых контрагентов, заявил управляющий директор Kohinoor Foods Гумнам Арора газете The Economic Times.

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Теги: Иран, Шри-Ланка
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