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Парламент Турции принял антитеррористический закон после отмены режима ЧП

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Члены парламента Турции одобрили на голосовании антитеррористический закон, положения которого должны частично заменить отмененный недавно в стране режим ЧП, сообщает в среду информагентство "Анадолу".

По данным агентства, 284 депутата проголосовали за принятие документа, 95 - против него и еще один парламентарий воздержался.

В основном в пользу законопроекта отдали свои голоса члены Партии справедливости и развития и Партии националистического движения.

Одобренный парламентом законопроект наделяет губернаторов и правоохранительные органы чрезвычайными полномочиями, которыми они пользовались во время действия режима ЧП. Так, в документе предусмотрена возможность содержания под стражей подозреваемых в течение 48 часов без предъявления им обвинений. Кроме того, полиция сможет держать под стражей лиц в течение четырех дней, если они подозреваются в нарушениях по нескольким статьям уголовного закона сразу.

Документ также предоставляет правительству Турции право отправлять в отставку военнослужащих, полицейских, сотрудников жандармерии и госслужащих в случае установления их связей с террористическими организациями, отмечает "Анадолу".

Теперь законопроект, принятый парламентом Турции, будет отправлен на подпись президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, после чего текст будет опубликован в официальном вестнике и вступит в силу.

В Турции на прошлой неделе был отменен режим ЧП, сохранявшийся в стране с лета 2016 года после неудачной попытки военного переворота.

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Теги: Турция

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