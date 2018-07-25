Двое подростков подорвались на мине в донецкой Горловке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Двое подростков погибли в Горловке предположительно из-за подрыва на мине, написал в своем Telegram-канале и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

"Поселок Мичурина (агломерация Горловки - ИФ), за шахтой Изотова в районе кладбища погибли двое детей. Ориентировочно, подрыв на мине. Больше никакой информации пока нет",- написал он. Позже Приходько уточнил, что погибли молодой человек 17 лет и девушка 18 лет.

Горловка находится в Донецкой области Украины, в настоящее время входит в состав непризнанной Донецкой народной республики.