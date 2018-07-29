В мире

Киев, Луганск и Донецк вновь заявили о нарушении режима прекращения огня

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины два раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в воскресенье в оборонном ведомстве ЛНР.

"Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Сокольники.

Со своей стороны представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил журналистам, что за истекшие сутки общее было зафиксировано три нарушения со стороны ВСУ. По его словам, со стороны украинских военных обстреливались районы населенных пунктов Докучаевск и Спартак.

В свою очередь, в пресс-центре штаба украинской спецоперации в воскресенье сообщили, что за минувшие сутки в Донбассе противник 25 раз нарушил режим прекращения огня, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое ранены.

Огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенных пунктов Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного, говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в фейсбуке.

С 1 июля, согласно договоренности Трехсторонней контактной группой по урегулированию в Донбассе, в регионе действует бессрочный режим прекращения огня, так называемое "хлебное перемирие", которое обязались соблюдать все стороны конфликта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ДНР, ЛНР, Украина

Новости по теме

В мире
Президент Турции назвал сроки четырехстороннего саммита по СирииПрезидент Турции назвал сроки четырехстороннего саммита по Сирии
Эрдоган назвал темы будущего трехстороннего саммита по Турции и сказал, что не боится американских санкцийПодробнее
 В Ереване отозвались об обсуждениях отзыва генсека ОДКБ ХачатуроваВ Ереване отозвались об обсуждениях отзыва генсека ОДКБ Хачатурова
В Армении началась процедура ареста ХачатуроваПодробнее
 Трамп заявил, что США не потерпят вмешательство в выборы из-за рубежаТрамп заявил, что США не потерпят вмешательство в выборы из-за рубежа
Глава Пентагона пообещал принять меры для защиты от вмешательства России в предстоящие выборыПодробнее
 Экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяцаЭкс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяца
Его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 годуПодробнее
Путин пригласил Трампа в МосквуПутин пригласил Трампа в Москву
Российский лидер подчеркнул, что готов принять приглашение американского коллеги и приехать в ВашингтонПодробнее
 Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в ЛондонеПрезидент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в Лондоне
Конкретных сроков он не назвал, но отметил, что основатель Wikileaks не может вечно находиться в этом убежищеПодробнее
 Бывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"Бывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"
Юрист утверждает, что Трамп-старший был в курсе встречи своего сына с Натальей ВесельницкойПодробнее
 Власти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджогВласти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджог
Очаги возгорания возникли почти одновременно сразу в нескольких местахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Кровавое" затмение Луны6 фото
28 июля
"Кровавое" затмение Луны
Фотохроника 27 июля6 фото
27 июля
Фотохроника 27 июля
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 29 июляВ РоссииВ центре Москвы прошел митинг против повышения пенсионного возрастаМоскваЧисло пострадавших в ДТП с автобусом под Домодедово возросло до 20В РоссииСуд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по делу о пыткахВ РоссииПроект закона об аккредитации визовых центров отозван из ГосдумыЭкономикаСовет Федерации одобрил закон о повышении НДС

Сотрудников ФСИН предложили воспитывать на общих собраниях

Киев, Луганск и Донецк вновь заявили о нарушении режима прекращения огня

В Узбекистане приостановили работу телеканала за безнравственность

Источник сообщил о подготовке строительства атомных эсминцев

Один человек погиб при пожаре в двухэтажном доме в Уфе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 июля

Определились сроки саммита по сирийской проблеме, на полицейского в Москве напали с ножом Подробнее

Парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота прошел во Владивостоке

Полиция Иркутской области уточнила количество пострадавших при задержании водителя

Президент Турции назвал сроки четырехстороннего саммита по Сирии

Президент Турции назвал сроки четырехстороннего саммита по СирииЭрдоган назвал темы будущего трехстороннего саммита по Турции и сказал, что не боится американских санкций Подробнее

В центре Москвы задержан мужчина за нападение на полицейского

"Спартак" победил в своем первом матче чемпионата России по футболу

В Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет Главный военно-морской парад

Поезд сбил троих человек в Подмосковье

Жители тульского Кимовска почти три часа находились без воды

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru