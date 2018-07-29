Киев, Луганск и Донецк вновь заявили о нарушении режима прекращения огня

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины два раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в воскресенье в оборонном ведомстве ЛНР.

"Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Сокольники.

Со своей стороны представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил журналистам, что за истекшие сутки общее было зафиксировано три нарушения со стороны ВСУ. По его словам, со стороны украинских военных обстреливались районы населенных пунктов Докучаевск и Спартак.

В свою очередь, в пресс-центре штаба украинской спецоперации в воскресенье сообщили, что за минувшие сутки в Донбассе противник 25 раз нарушил режим прекращения огня, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое ранены.

Огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенных пунктов Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного, говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в фейсбуке.

С 1 июля, согласно договоренности Трехсторонней контактной группой по урегулированию в Донбассе, в регионе действует бессрочный режим прекращения огня, так называемое "хлебное перемирие", которое обязались соблюдать все стороны конфликта.