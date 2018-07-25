Помпео не будет сообщать сенаторам детали разговора Трампа с Путиным

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду на слушаниях в сенате, что готов сообщить о темах, которые обсудили на саммите в Хельсинки президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин, однако детально об этом разговоре рассказывать не будет.

"Я готов говорить о том, какие темы обсуждались. И я могу рассказать вам о том, в чем заключается официальная позиция США (по тому или иному вопросу - ИФ)", - сказал он в ответ на вопрос о том, может ли Помпео рассказать о конкретном содержании разговора двух лидеров.

Помпео отметил, что лидеры стран имеют право проводить переговоры с глазу на глаз. На вопрос одного из сенаторов о том, изучал ли по итогам саммита в Хельсинки глава Госдепа записи американского переводчика, Помпео заявил, что не использует подобные методы при работе.

Президенты Путин и Трамп встретились один на один 16 июля на российско-американском саммите в Хельсинки.