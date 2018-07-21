Трамп проигнорировал советы жестко спросить Путина о выборах 2016 года

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Перед поездкой в Хельсинки на саммит с президентом России Владимиром Путиным для президента США составили план, по тому, как именно поднимать тему якобы вмешательства России в выборы в США, однако Дональд Трамп советы проигнорировал, сообщает The Wall Street Journal.

Так, в ходе подготовительных встреч Трамп и его помощники обсуждали, что для того, чтобы поднять вопрос вмешательства можно использовать обвинительное заключение минюста США по 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб. Согласно плану Трамп должен был обращаться к тексту обвинительного заключения как на встрече тет-а-тет, так и на пресс-конференции после встречи, рассказал источник газеты в Белом доме. Планировалось, пишет газета, что эти обвинения будут использоваться в качестве веских доказательств того, что Россия вмешивалась в выборы в США.

"Он (Трамп - ИФ) сделал ровно противоположное", - сказал источник газеты.

"Это был хорошо подготовленный план. К сожалению, он его не реализовал", - отметил источник.

Неясно, пишет газета, насколько жесток был Д.Трамп в вопросе якобы вмешательства в выборы на личной встрече с В.Путиным.

Одной из причин, по которой Трамп мог отступить от плана, считает источник газеты, могло быть его желание улучшить отношения между Россией и США.

Сам американский лидер ранее назвал лицемерами те СМИ, которые критикуют его за подход к Путину.

The Washington Post также писала, что перед встречей с Путиным Дрампу представили около 100 страниц материалов, которые, как предполагалось, помогут президенту выработать жесткую позицию по России, но он решил действовать по собственному усмотрению.