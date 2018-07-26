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Итальянские ученые заявили, что нашли на Марсе подземное озеро с соленой водой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Исследователи из Италии заявили об обнаружении на Марсе при помощи специального радара большого подземного озера с водой в жидком агрегатном состоянии, сообщает журнал Science.

Находка сделана благодаря радару MARSIS, установленному на европейском зонде Mars Express. Озеро расположено на глубине в 1,5 км под землей, под слоем льда на Южном полюсе планеты. Это первый случай, когда на Марсе находят большое подземное озеро. Более того, до сих пор на Красной планете не удавалось найти столь крупных запасов жидкой воды.

"Вероятно, озеро - холодное и очень соленое. Это делает маловероятным существование там жизни", - отмечается в статье.

"Если марсианские формы жизни похожи на то, что мы видим на Земле, то тогда это озеро - слишком холодное и слишком соленое для них", - отметил американский геофизик Дэвид Стиллман, комментируя открытие коллег, работающих на итальянское космическое агентство.

В то же время, как пишет Science, это открытие подтолкнет ученых к поискам других подобных подземных озер на Марсе в надежде, что в них условия для жизни будут более благоприятными.

Принято считать, что Марс несколько миллиардов лет назад обладал плотной и влажной атмосферой и на поверхности планеты было много воды. Поэтому до сих пор на Марсе можно наблюдать очертания высохших русел рек. Однако со временем атмосфера планеты изменилась, и теперь любая жидкая вода на поверхности будет испаряться. Как отмечают исследователи, атмосфера прошла путь от условий, в которых могли бы обитать простейшие формы жизни, до условий холодной безжизненной пустыни.

Ученые НАСА ранее заявили, что именно солнечный ветер стал причиной, по которой Марс потерял большую часть воды. Определить постепенное уменьшение массы атмосферы исследователям помогли данные, собранные зондом MAVEN, который специализируется на исследовании марсианской атмосферы.

Согласно полученной от зонда информации, поток ионизированных частиц из солнечной короны уносит из атмосферы Марса около 100 гр вещества в секунду, при этом вспышки на Солнце ускоряют процесс солнечной эрозии. Основная часть вещества, теряемого атмосферой, уносится в районе полюсов и "хвоста", создаваемого ветром со стороны Марса, находящейся в тени.

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