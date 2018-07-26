Кабмин Украины поручил построить два блока Хмельницкой АЭС без реакторов из РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства блоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).

"Поручить Минэнергоугля вместе с "Энергоатомом" и МЭРТ доработать документ в части внедрения на энергоблоках №3-4 Хмельницкой АЭС реакторных установок кроме установок производства страны-агрессора. Это надо указать и зафиксировать", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман по итогам голосования.

Новое ТЭО предполагает сооружение двух блоков на базе реакторных установок ВВЭР-1000 общей сметной стоимостью 72 млрд 342,904 млн грн (из которых 317,409 млн грн уже вложены в прошлые периоды). Срок сооружения объекта - 84 месяца, срок эксплуатации - 50 лет.

Изначально, в проекте ТЭО закладывались реакторные установки конкретного производителя - Skoda JS a.s., но в ходе совещания 23 июля было решено исключить из документа упоминание об этой компании (так как производитель реакторной установки будет определяться конкурсным путем ).

Как указано в пояснительной записке к решению правительства, минимальный тариф на электроэнергию, которая будет отпускаться с блоков №3-4 Хмельницкой АЭС, составит 63,5 коп/кВт*ч (без НДС, при условии финансирования в полном объеме из собственных средств "Энергоатома"). При привлечении инвестиционных средств, по мнению составителей документа, тариф будет меньшим.