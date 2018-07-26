Британцы в 2017 году впервые за 30 лет потратили больше, чем заработали

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Расходы и инвестиции британских семей в 2017 году в среднем превысили их доходы на 900 фунтов стерлингов ($1,19 тысяч). Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) Великобритании.

В целом британцы в прошлом году потратили на 25 млрд фунтов больше, чем заработали.

Такая ситуация наблюдается в стране впервые с 1988 года.

"Если вам нужно еще одно доказательство того, что Банк Англии затягивает с повышением ставки, то вот оно, - заявил бывший член руководства ЦБ Великобритании Эндрю Сентенс. - Британские домохозяйства переживают всплеск заимствований".

Тревожным сигналом является тот факт, что чрезмерные расходы чаще всего наблюдаются среди граждан с самыми низкими доходами, а расходы 10% самых необеспеченных британцев тратят в 2,5 раза больше своих реальных доходов.

Совокупный объем задолженности населения в Великобритании составляет рекордные 1,6 трлн фунтов стерлингов, и у политиков есть опасения, что граждане могут столкнуться с трудностями при выплате кредитов в случае повышения ставок по кредитам.

По мнению многих аналитиков, Банк Англии может увеличить базовую ставку по кредитам на 0,25 процентного пункта, до 0,75% годовых, уже на заседании, которое состоится 2 августа. Если это случится, размер ставки станет максимальным с начала 2009 года.