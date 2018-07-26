В мире

Британцы в 2017 году впервые за 30 лет потратили больше, чем заработали

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Расходы и инвестиции британских семей в 2017 году в среднем превысили их доходы на 900 фунтов стерлингов ($1,19 тысяч). Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) Великобритании.

В целом британцы в прошлом году потратили на 25 млрд фунтов больше, чем заработали.

Такая ситуация наблюдается в стране впервые с 1988 года.

"Если вам нужно еще одно доказательство того, что Банк Англии затягивает с повышением ставки, то вот оно, - заявил бывший член руководства ЦБ Великобритании Эндрю Сентенс. - Британские домохозяйства переживают всплеск заимствований".

Тревожным сигналом является тот факт, что чрезмерные расходы чаще всего наблюдаются среди граждан с самыми низкими доходами, а расходы 10% самых необеспеченных британцев тратят в 2,5 раза больше своих реальных доходов.

Совокупный объем задолженности населения в Великобритании составляет рекордные 1,6 трлн фунтов стерлингов, и у политиков есть опасения, что граждане могут столкнуться с трудностями при выплате кредитов в случае повышения ставок по кредитам.

По мнению многих аналитиков, Банк Англии может увеличить базовую ставку по кредитам на 0,25 процентного пункта, до 0,75% годовых, уже на заседании, которое состоится 2 августа. Если это случится, размер ставки станет максимальным с начала 2009 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Великобритания
В мире
Взрыв произошел у посольства США в ПекинеВзрыв произошел у посольства США в Пекине
О причинах инцидента поступает крайне противоречивая информация, данных о количестве пострадавших пока нетПодробнее
 Команда Трампа поспешила заказать в Китае баннеры к выборам 2020 года до начала действия пошлинКоманда Трампа поспешила заказать в Китае баннеры к выборам 2020 года до начала действия пошлин
Сторонники президента хотят получить агитационную продукцию до ее подорожания из-за пошлин, которые сам Трамп и вводитПодробнее
 В Японии казнены еще шесть террористов из секты "Аум Синрикё"В Японии казнены еще шесть террористов из секты "Аум Синрикё"
Лидера секты казнили в начале месяца за теракт двадцатитрехлетней давностиПодробнее
 Россия свернула работу над письмом председателя СБ ООН генсеку организацииРоссия свернула работу над письмом председателя СБ ООН генсеку организации
Причиной стали поправки, предложенные СШАПодробнее
Боевики ИГ обстреляли территорию ИзраиляБоевики ИГ обстреляли территорию Израиля
Израиль уничтожил террористов и ракетные установки ответным ударомПодробнее
 США не отменят связанные с Крымом антироссийские санкцииСША не отменят связанные с Крымом антироссийские санкции
Госсекретарь Помпео назвал единственным условием отмены возвращение Крыма УкраинеПодробнее
 Европейский суд признал новые технологии редактирования генома генетической инженериейЕвропейский суд признал новые технологии редактирования генома генетической инженерией
Это может отразиться на перспективных методах геномного редактирования, способных стать решением при борьбе с заболеваниями, в том числе хроническимиПодробнее
 Пилот сбитого Израилем Су-22 погибПилот сбитого Израилем Су-22 погиб
Он не катапультировался, чтобы избежать пленаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 июля6 фото
25 июля
Фотохроника 25 июля
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЖелезняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"В РоссииРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровВ миреВзрыв произошел у посольства США в ПекинеВ РоссииЭкс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонииВ РоссииОвечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей ForbesВ РоссииЗадержан гендиректор НПО им. Лавочкина

Российский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о Магомедовых

Российский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о МагомедовыхВ редакции не знают, кто инициировал замену материала в августовском номере Подробнее

Британцы в 2017 году впервые за 30 лет потратили больше, чем заработали

Заммэра Махачкалы стал фигурантом дела о подстрекательстве своего начальника

В профильном комитете Думы сочли наивным штрафовать артистов за рекламу онлайн-казино

Четверо руководителей полиции Серпухова уволены после убийства девочки педофилом

Рейтинг российских знаменитостей

Рейтинг российских знаменитостей10 фото

В Калифорнии задержали подозреваемого в лесных пожарах, из-за которых эвакуировали 15 тыс. человек

Минобороны РФ подало второй за июль крупный иск к "Туполеву"

Более сотни мигрантов пострадали при попытке прорваться из Марокко в испанскую Сеуту

Кабмин Украины поручил построить два блока Хмельницкой АЭС без реакторов из РФ

РФС определился с использованием видеопомощи в чемпионате и Кубке России

Избитый в ярославской колонии Макаров выразил омбудсмену опасения за свою жизнь

"Ростех" разработал парашют для эвакуации с небоскребов

Матвиенко выступила против возвращения пива на стадионы

Россия вывела из Сирии еще 200 военных полицейских

Один из фигурантов дела о хищениях в НПО им. Лавочкина скрылся от следствия

Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"

Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"О возможной отставке депутата сообщают источники Подробнее

Восемь участников "Хизб ут-Тахрир" приговорены в Петербурге к срокам от пяти до 10,5 лет

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 27 июля

Nissan компенсировал "АвтоВАЗу" 1,8 млрд руб. из-за приостановки производства Sentra

Эксперимент по маркировке молочной продукции в РФ начнется 1 сентября

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru