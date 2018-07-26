СМИ сообщили об атаке беспилотника на аэропорт Абу-Даби

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы нанесли удар по международному аэропорту Абу-Даби (ОАЭ) с помощью беспилотника, сообщает в четверг межарабский телеканал Al Arabiya со ссылкой на контролируемые хуситами СМИ.

По данным телеканала, дрон "Самад-3" нанес три удара по зданию аэропорта. Данных об ущербе или пострадавших не поступало.

Власти ОАЭ опровергли информацию об атаке хуситов, осуществленной с помощью дрона.

Тем не менее, ранее руководство аэропорта Абу-Даби сообщило в твиттере, что на его территории произошел инцидент, в котором было задействовано оборудование для перевозки грузов, однако это никак не повлияло на нормальное функционирование аэропорта. При этом в сообщении не уточнялось, что к инциденту был причастен беспилотник.