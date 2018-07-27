Самолет ВВС США вылетел в КНДР за останками американских военных

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Самолет Вооруженных сил США вылетел в КНДР с базы Осан в Южной Корее, чтобы вернуть на родину останки американских военных, погибших в годы Корейской войны, сообщает в пятницу информагентство "Ренхап".

Предположительно, Пхеньян передаст на борт останки 55 погибших в 1950-53 годах, выполняя договоренность, достигнутую между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном во время саммита в Сингапуре.

В пятницу по обе стороны от демаркационной линии отмечают 65-ую годовщину окончания Корейской войны. По общим оценкам, в ней погибло около 36 тысяч американских солдат, останки пяти тысяч из них до сих пор остаются на территории Северной Кореи.

Ожидается, что репатриация останков станет шагом на пути к подписанию мирного договора, который заменит собой перемирие, действующее с 1953 года.