В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку ОДКБ Хачатурову

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в попытке свержения конституционного строя страны в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта, Хачатурову предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Юрия Хачатурова", - сообщает Специальная следственная служба.

В 2008 году Хачатуров занимал должность начальника Ереванского гарнизона Вооруженных сил Армении.

Между тем в ОДКБ заявили, что Юрий Хачутуров со второй половины июля находится в Ереване.

"Во второй половине июля Юрий Хачатуров убыл в Ереван для дачи показаний в качестве свидетеля по событиям, которые имели место в Ереване 1-2 марта 2008 года. Иной информации в настоящее время секретариат ОДКБ не располагает", - сообщил Интерфаксу" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.