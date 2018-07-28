Суд в Ереване освободил генсека ОДКБ после выплаты залога

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ереванский суд первой инстанции освободил под залог арестованного поздно вечером в минувшую пятницу генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году.

"После выплаты залога в размере 5 млн драмов (около $11 тыс. - ИФ) Хачатуров был освобожден", - сказал журналистам адвокат Хачатурова Мигран Погосян.

Ранее Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных доказательств в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта, Хачатурову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Хачатурова", - сообщила Специальная следственная служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Ранее в пятницу суд в Ереване арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна по аналогичному обвинению.