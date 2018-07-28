В мире

Армения предложила сменить генсека ОДКБ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Армения предложила государствам - членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

В минувшую пятницу ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.

"Это строго внутренний правовой процесс. В рамках расследуемого в Армении уголовного дела вовлечен гражданин Армении. Но, учитывая, что речь идет о действующем генсеке ОДКБ, и придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы организации, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря", - сказал Балаян "Интерфаксу" в субботу.

Ранее Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Тогда участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения. В то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Юрий Хачатуров, ОДКБ

Новости по теме

В мире
Трамп заявил, что США не потерпят вмешательство в выборы из-за рубежаТрамп заявил, что США не потерпят вмешательство в выборы из-за рубежа
Глава Пентагона пообещал принять меры для защиты от вмешательства России в предстоящие выборыПодробнее
 Экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяцаЭкс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяца
Его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 годуПодробнее
 Путин пригласил Трампа в МосквуПутин пригласил Трампа в Москву
Российский лидер подчеркнул, что готов принять приглашение американского коллеги и приехать в ВашингтонПодробнее
 Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в ЛондонеПрезидент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в Лондоне
Конкретных сроков он не назвал, но отметил, что основатель Wikileaks не может вечно находиться в этом убежищеПодробнее
Бывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"Бывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"
Юрист утверждает, что Трамп-старший был в курсе встречи своего сына с Натальей ВесельницкойПодробнее
 Власти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджогВласти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджог
Очаги возгорания возникли почти одновременно сразу в нескольких местахПодробнее
 Взрыв произошел у посольства США в ПекинеВзрыв произошел у посольства США в Пекине
О причинах инцидента поступает крайне противоречивая информация, данных о количестве пострадавших пока нетПодробнее
 Команда Трампа поспешила заказать в Китае баннеры к выборам 2020 года до начала действия пошлинКоманда Трампа поспешила заказать в Китае баннеры к выборам 2020 года до начала действия пошлин
Сторонники президента хотят получить агитационную продукцию до ее подорожания из-за пошлин, которые сам Трамп и вводитПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Кровавое" затмение Луны6 фото
28 июля
"Кровавое" затмение Луны
Фотохроника 27 июля6 фото
27 июля
Фотохроника 27 июля
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСовет Федерации одобрил закон о повышении НДСВ РоссииПроект закона об аккредитации визовых центров отозван из ГосдумыКультураСкончался писатель Владимир ВойновичВ РоссииМитинги против изменения пенсионного законодательства прошли на Дальнем ВостокеСпортЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболуВ миреЭкс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяца

Совфед разрешил болельщикам ЧМ посещать Россию до конца года без визы

Суд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по делу о пытках

Суд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по делу о пыткахПод стражу взят младший инспектор ИК-1 Подробнее

Сенаторы объявили 19 апреля Днем принятия Крыма в состав Российской империи

Митинг против изменений пенсионного законодательства прошел в Екатеринбурге

В горах Кабардино-Балкарии пропал турист из Петербурга

Армения предложила сменить генсека ОДКБ

В суд поступило ходатайство об аресте восьмого фигуранта дела о пытках в колонии

ОНК обнаружила в "Лефортово" арестованного за госизмену пенсионера

Алексей Темирев был взят под сражу еще 19, однако в СИЗО отрицали факт поступления арестованного Подробнее

Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС

Совет Федерации одобрил закон о повышении НДССогласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение налога на 2% приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год Подробнее

Фрегат "Адмирал Горшков" принят в боевой состав ВМФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru