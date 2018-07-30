Главные новости
В миреТрамп призвал спецпрокурора Мюллера признать конфликт интересов30июляВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 30 июляВ миреБольше 90 человек стали жертвами пожаров в Греции
В мире

Более 500 альпинистов оказались заблокированы на горе в Индонезии после землетрясения

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На горе Ринджани на индонезийском курортном острове Ломбок в результате землетрясения оказались в блокаде более 500 альпинистов и туристов, сообщила спасательная служба.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,4, зафиксированное в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, привело к гибели 14 человек, 160 человек получили травмы, десятки зданий обрушились.

Спасатели принимают меры к оказанию помощи застрявшим на горе людям, обеспечивая их безопасный спуск. Ответственность на операцию по спасению возложена на национальный парк горы Ринджани.

Представитель спасательной службы заверил, что все остающиеся на горе люди будут эвакуированы в течение одного дня.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Индонезия

Новости по теме

В мире
Трамп призвал спецпрокурора Мюллера признать конфликт интересовТрамп призвал спецпрокурора Мюллера признать конфликт интересов
В январе NYT писала, что именно на этом основании президент пытался отправить его в отставку, однако глава государства все отрицалПодробнее
 Больше 90 человек стали жертвами пожаров в ГрецииБольше 90 человек стали жертвами пожаров в Греции
До сих пор не найдены 25 пропавших без вестиПодробнее
 Трамп пригрозил остановить работу правительства из-за разногласий о мигрантахТрамп пригрозил остановить работу правительства из-за разногласий о мигрантах
Президент потребовал отменить лотерею по выдаче гражданства и пускать в страну только лучших людейПодробнее
 Президент Турции назвал сроки четырехстороннего саммита по СирииПрезидент Турции назвал сроки четырехстороннего саммита по Сирии
Эрдоган назвал темы будущего трехстороннего саммита по Турции и сказал, что не боится американских санкцийПодробнее
В Ереване отозвались об обсуждениях отзыва генсека ОДКБ ХачатуроваВ Ереване отозвались об обсуждениях отзыва генсека ОДКБ Хачатурова
В Армении началась процедура ареста ХачатуроваПодробнее
 Трамп заявил, что США не потерпят вмешательство в выборы из-за рубежаТрамп заявил, что США не потерпят вмешательство в выборы из-за рубежа
Глава Пентагона пообещал принять меры для защиты от вмешательства России в предстоящие выборыПодробнее
 Экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяцаЭкс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяца
Его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 годуПодробнее
 Путин пригласил Трампа в МосквуПутин пригласил Трампа в Москву
Российский лидер подчеркнул, что готов принять приглашение американского коллеги и приехать в ВашингтонПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
День ВМФ в России8 фото
29 июля
День ВМФ в России
"Кровавое" затмение Луны6 фото
28 июля
"Кровавое" затмение Луны
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп призвал спецпрокурора Мюллера признать конфликт интересовВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 30 июляВ миреБольше 90 человек стали жертвами пожаров в ГрецииМоскваМитинг против повышения пенсионного возраста в Москве собрал около 2,5 тыс. человекВ миреТрамп пригрозил остановить работу правительства из-за разногласий о мигрантахВ РоссииПатриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева

Цена нефти Brent опустилась ниже $74,3 за баррель

Бесплатный Wi-Fi появился на Большой кольцевой линии столичного метро

Двое арестованных по делу "Зимней вишни" в Кемерове обжаловали продление ареста

Тридцатиградусная жара вернется в Москву 2 августа

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 июля

Новые претензии Трампа к спецпрокурору по "российскому делу" и причины массовой гибели пациентов в биробиджанском психдиспансере Подробнее

Программа льготного автокредитования в России продлена до 2020 года

Более 500 альпинистов оказались заблокированы на горе в Индонезии после землетрясения

Создание сверхтяжелого транспортника на замену "Руслану" начнется после 2025 года

Потребность Китая в природном газе выросла на 17% в первой половине года

Два очага кори выявлены в Новосибирской области

Правящая партия Камбоджи заявила о победе на парламентских выборах

Режим ЧС снят в Приамурье после нормализации паводковой обстановки

После Brexit Великобритания сделает ставку на укрепление отношений с Китаем

Издатель New York Times призвал Трампа прекратить нападки на СМИ

Истребители РФ поднялись на перехват пять раз за неделю

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru