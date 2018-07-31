В России

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Туве

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,5 зарегистрирован в ночь на вторник в 216 км к северо-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения имел координаты 52.36 градуса северной широты и 97.35 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

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Теги: Россия, Тува

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