Посольство США сочло преднамеренным наезд в Таджикистане на иностранных велосипедистов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Посольство США предполагает, что наезд автомобиля на группу велосипедистов, приведший к гибели иностранных туристов, среди которых были и граждане США, является "преднамеренной атакой". Об этом сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на сотрудника отдела информации посольства США в Таджикистане Джеффа Риденора.

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших. Хотя следствие еще продолжается, есть доказательство того, что это была (преднамеренная) атака. Мы осуждаем жестокость нападавших, и понимаем, что они ни в коей мере не представляют добрый и гостеприимный народ Таджикистана", - цитирует Риденора "Азия Плюс".

"Посольство США тесно сотрудничает с властями Таджикистана по вопросам происшествия в Дангаре", - отметил представитель посольства США.

В посольстве заявили, что не разглашают имен и не дают фотографий погибших сограждан.

В результате наезда автомобиля на туристов 29 июля в Дангаринском районе погибли четыре человека. Двое из погибших были гражданами США.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагической гибелью двух граждан США в результате наезда автомобиля на группу туристов - велосипедистов на одной из автомагистралей республики, сообщила в понедельник пресс-служба главы таджикского государства.

"Соответствующие службы страны принимают все необходимые меры для установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении этого жестокого акта. Прошу Вас, Ваше Превосходительство, передать наши глубокие соболезнования и чувства сопереживания родным и близким погибших", - говорится в телеграмме.

Президент Таджикистана также направил телеграмму соболезнования Королю Королевства Нидерландов Виллем-Александру и президенту Швейцарской Конфедерации Алену Берсе, граждане которых также погибли в результате инцидента. В телеграмме президент заверил своих коллег, что виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

В понедельник таджикские правоохранительные органы сообщили о раскрытии группы, совершившей 29 июля наезд на иностранных туристов вблизи города Дангара, на юге страны. Один из них задержан, двое во время сопротивления были ликвидированы, для поимки четвертого объявлен план "Перехват", сообщили в пресс-центре МВД РТ.

МВД сообщило, что 29 июля в 15:30 на территории джамоата (сельсовета) Себистон Дангаринского района Хатлонской области был совершен наезд на иностранных граждан-велосипедистов в составе семи человек, водитель, совершивший наезд скрылся с места происшествия, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате трое туристов погибли на месте происшествия, и еще один иностранный граждан скончался в больнице Дангаринского района. Троим другим иностранным гражданам, которые получили легкие телесные повреждения, была оказана медицинская помощь и морально-психологическая поддержка