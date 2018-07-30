В Таджикистане ликвидировали троих причастных к наезду на группу иностранцев

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - МВД Таджикистана заявило о ликвидации троих преступников, находившихся в розыске в связи с наездом автомобиля на велосипедистов на юге Таджикистана, в результате которого погибли четверо иностранных туристов.

Трое разыскиваемых преступников были выявлены и обезврежены на территории села Осмондара Дангаринского района, сообщил в понедельник пресс-центр МВД Таджикистана.

Ранее в понедельник министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода сообщил журналистам на пресс-конференции в Душанбе, что один из преступников задержан, другой во время сопротивления был ликвидирован, трое их подельников объявлены в розыск.

По словам министра, накануне на автотрассе Дангара-Душанбе вблизи селения Оксу было совершено нападение на иностранных граждан в составе семи человек, из которых двое граждан США, двое граждан Швейцарии, двое граждан Голландии, и один гражданин Франции.

В результате нападения трое туристов погибли на месте происшествия, один скончался в центральной больнице Дангары. Один из туристов был доставлен в больницу с ножевым ранением, ему оказана медицинская помощь, его состояние стабильное. Гражданин Франции, который отстал от группы, не пострадал, сообщил министр.

Рахимзода отметил, что "следствие рассматривают все версии от ДТП до убийства и разбойного нападения, окончательный ответ даст следствие".