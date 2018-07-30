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В Италии отравили собаку, спасавшую людей из-под завалов после землетрясения 2016 года

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Немецкая овчарка по кличке Каос, помогавшая в спасении людей после землетрясения в итальянском Аматриче в 2016 году, была отравлена, сообщил ее хозяин Фабиано Этторе на своей странице в фейсбуке.

"Продолжай свою работу там наверху, ищи пропавших и спасай жизни", - написал Этторе.

Ранее в субботу, 28 июля, мужчина вывесил на своей странице в фейсбуке объявление о пропаже собаки.

Смерть Каос вызвала большой резонанс среди борцов за права животных. Как сообщает газета The Guardian, по факту гибели собаки начато расследование.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в центральной Италии в августе 2016 года. Сильнее всего подземные толчки почувствовали жители областей Лацио, Марке и Умбрия. В наибольшей степени в результате землетрясения пострадали населенные пункты Аматриче, признанного годом ранее одним одним из красивейших городов Италии, Аккумоли, Поста и Аркуата-дель-Тронто.

Землетрясение в Италии

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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в центральной части ИталииНе менее 14 человек, по предварительным данным, стали жертвами землетрясенияМЧС России готово оказать помощь Италии в ликвидации последствий сильного землетрясенияБолее других пострадали населенные пункты Аккумоли, Амтриче, Поста и Аркуата-дель-ТронтоВ готовности к вылету в Италию находятся спасатели отряда &quot;Центроспас&quot; и центра &quot;Лидер&quot;, имеющие огромный опыт работы в зоне сильнейших землетрясений и оснащённые современным оборудованием и снаряжениям для разбора завалов и спасения людей. МЧС России также готово направить в Италию мобильный диагностический комплекс &quot;Струна&quot; для определения степени повреждения зданий и сооружений.Городу Аккумоли необходима тяжелая техника, чтобы добраться до людей, которые могут оставаться под обломками рухнувших домов
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в центральной части Италии
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Теги: Италия, Каос
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