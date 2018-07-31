Вертолет эвакуировал пострадавших от камнепада на леднике в Киргизии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пострадавших от камнепада на леднике Скрябина доставили в Бишкекский аэропорт Манас, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии.

"Вертолет МВД Казахстана доставил тело погибшего и шестерых пострадавших в аэропорт Манас", - сказал собеседник агентства.

В понедельник примерно в 13:00 (12:00 по Москве) при восхождении на ледник Скрябина №9 (Аламединский район, Чуйская область) на высоте 4,1 тыс. метров семь туристов попали под камнепад, в результате чего погиб один гражданин Казахстана.

По данным туристической фирмы "Аксай-Тревел", среди туристов три гражданина Казахстана и четверо гражданин России.

Для спасательной операции был привлечен вертолет МВД Казахстана, который во вторник утром вылетел из Алматы на место происшествия.