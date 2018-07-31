Uber приостановил разработку беспилотных грузовиков

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Uber решил приостановить разработку беспилотных грузовиков и сконцентрироваться на легковых автомобилях, пишет во вторник сайт телеканала Би-би-си.

"Мы уверены, что сосредоточить энергию и знания нашей команды (на беспилотных легковых автомобилях) - лучший путь", - приводятся слова главы Uber's Advanced Technologies Group (ATG) Эрика Мейхофера (Eric Meyhofer) в заявлении, оказавшемся в распоряжении телеканала.

Программа беспилотных грузовиков была запущена в 2016 году, и главной ее целью было повысить безопасность и эффективность перевозок, отмечает Би-би-си со ссылкой на данные Uber's Advanced Technologies Group (ATG). Uber осенью 2016 года осуществил первый в истории коммерческий рейс грузового автомобиля, который преодолел путь в 193 километра с грузом пива Budweiser на борту.

Как отмечает Би-би-си, на сервисе грузовой доставки Uber Freight изменение приоритетов компании никак не скажется.