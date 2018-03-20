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Полиция сочла беспилотный автомобиль Uber невиновным в смертельном ДТП в США

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Полиция пригорода Финикса Темпе (штат Аризона, США) по предварительным данным, не находит признаков вины беспилотного автомобиля Uber в ДТП с гибелью велосипедистки. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle со ссылкой на главу полиции Темпе Сильвию Моир.

Водитель, находившийся за рулем ехавшего в автономном режиме внедорожника Volvo, отметил, что погибшая женщина выскочила неожиданно. По его словам, которые передала глава полиции, среагировать и избежать столкновения было сложно.

"Предварительно я предполагаю, что Uber вряд ли виноват в этом происшествии, - заявила глава полиции. - Ясно, что было бы очень трудно избежать этого столкновения, независимо от режима, автономного или управляемого, судя по тому, как она выскочила из тени прямо на дорогу."

Однако Моир не исключила того, что в процессе расследования все же может быть установлена вина находившегося в салоне водителя.

Пострадавшая женщина, 49-летняя Элейн Херцберг, была госпитализирована без сознания, но скончалась в больнице. По версии полиции, она была бездомной.

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В сообщении газеты отмечается, что Volvo двигалась в зоне ограничения скорости в 35 миль в час со скоростью в 38 миль/ч (61 км/ч), и в момент столкновения автомобиль не попытался затормозить. По словам офицера полиции, ДТП случилось примерно в ста метрах от пешеходного перехода.

Полиция Темпе продолжит расследование причин ДТП совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте и Национальным управлением безопасностью движения на трассах.

Как отмечало агентство Bloomberg, ссылаясь на письмо компании, Uber Technologies после инцидента прервал тестирование своих беспилотных автомобилей в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

В феврале 2018 года власти Калифорнии приняли новые правила, разрешающие компаниям испытывать и использовать на дорогах штата автомобили без водителей. Как сообщала The Financial Times, ранее самоуправляемые автомобили могли ездить только с человеком за рулем, который мог бы брать управление на себя в экстренной ситуации.

Для того, чтобы получить разрешение властей, производителям автомобилей с автопилотом нужно было доказать соблюдение всех стандартов безопасности. Кроме того, им необходимо предоставить план действий на случай остановки машин без водителей сотрудниками полиции.

Правила разрабатывались более трех лет и с нетерпением ожидались крупнейшими компаниями со штаб-квартирами в Кремниевой долине. В настоящее время в Калифорнии самоуправляемые автомобили испытывают около 50 компаний, включая Alphabet, Uber, Apple, GM, Ford и Toyota.

В марте 2017 года между Uber Technologies и Управлением транспортных средств Калифорнии произошел конфликт. Компания испытывала в Сан-Франциско свои беспилотные автомобили, а власти Калифорнии требовали прекратить испытания. По утверждению чиновников, машины не были зарегистрированы должным образом. В Uber пояснили, что ее автомобили поставлены на учет как обычные машины, потому что не могут считаться беспилотными, поскольку в кабине находится водитель. Тогда в результате конфликта Uber перенесла испытания некоторых своих машин в Аризону. До конфликта с Uber Калифорния считалась штатом, наиболее благоприятным для испытания беспилотных автомобилей.

Теги: США, Uber
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