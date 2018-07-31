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Аудитор НАСА оценил операцию по сведению МКС с орбиты почти в $1 млрд

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сведение с орбиты Международной космической станции, запланированное на конец 2020-х годов, обойдется почти в $1 млрд.

"НАСА ожидает, что контролируемое сведение станции с орбиты займет около двух лет и обойдется приблизительно в $950 млн", - говорится в отчете аудитора аэрокосмического агентства.

Сведение станции с орбиты будет проводиться Россией с использованием российских средств выполнения маневров.

При этом свыше 80% элементов станции сгорят в атмосфере, не достигнув Земли. Земной поверхности достигнет лишь 16% элементов массой от 24,3 до 78,6 тонны.

Срок эксплуатации МКС рассчитан до 2024 года. Начать сведение станции с орбиты предполагается до 2028 года.

При этом российская сторона неоднократно намекала на возможность продления жизни российского сегмента станции как самостоятельного космического объекта после 2024 года.

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Теги: МКС

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