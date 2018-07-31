Правящая партия Камбоджи набрала на выборах почти 80% голосов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Народная партия Камбоджи", правящая в стране, набрала 76,8% голосов избирателей на прошедших в воскресенье выборах в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента), сообщают во вторник местные СМИ.

Такой результат позволит партии получить полный контроль над 125-местной Национальной ассамблеей, отмечают СМИ.

Второе место на выборах получает консервативно-монархическая партия Funcinpec, она набирает примерно 5,9% голосов. На третьем месте партия "Лига за демократию" с 4,9% голосов.

Явка на выборах, по предварительным данным, составила более 82%.

Всего в выборах участвовали 20 партий. Представитель правящей "Народной партии Камбоджи" заявил, что результат других партий "недостаточен даже для одного места" в парламенте.

Вместе с тем находящийся во Франции в изгнании руководитель оппозиционной "Партии национального спасения Камбоджи" (ПНСК) Сэм Райнси завил, что выборы не могут считаться легитимными, так как ПНСК не принимала в них участия. "Камбоджийцы не могли сделать реальный выбор, поскольку ПНСК не была представлена. Результаты этих выборов, прошедших в обстановке страха, являются предательством воли народа", - сказал оппозиционный политик.

ПНСК была запрещена в 2017 году Верховным судом Камбоджи.

Госдепартамент США после оглашения результатов выборов распространил заявление, в котором предупредил о возможных визовых санкциях против Камбоджи и ее официальных представителей, поскольку считает прошедшие выборы "нечестными и несвободными".

Агентство АР в свою очередь отмечает, что около 600 тыс. избирателей, вероятно, в знак протеста, испортили свои бюллетени.

Ожидается, что официально национальная избирательная комиссия Камбоджи объявит предварительные результаты 11 августа, окончательные результаты будут объявлены 15 августа.