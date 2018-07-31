Дамаск потребовал от американских военных покинуть Сирию

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство Сирийской Арабской Республики требует от Соединенных Штатов и всех их союзников немедленно покинуть территорию Сирии, так как их пребывание на этой территории незаконно, заявил глава делегации правительства Сирии на переговорах в астанинском формате Башар Джаафари на пресс-конференции в Сочи.

По его словам, американские войска незаконным образом находятся в лагере беженцев Ругбан, в котором остаются около 55 тыс. сирийских гражданских лиц, в треугольнике на границе между Иорданией, Ираком и Сирией.

В Сочи 30 и 31 июля проводится десятая встреча на высоком уровне по Сирии.