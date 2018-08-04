Минобороны РФ подтвердило отправку военным США конфиденциального письма по Сирии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России подтвердили, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов в июле направил письмо главе комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду по конфиденциальному каналу связи.

"Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон", - говорится в сообщении министерства обороны.

В письме Герасимова Данфорду содержались предложения России по проблеме беженцев в Сирии, гуманитарному разминированию, и, в частности, шла речь о беженцах в лагере Рукбан на контролируемой США территории, отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что Герасимов в ответ на обращение Данфорда по итогам российско-американского саммита в Хельсинки проинформировал о принимаемых РФ совместно с властями Сирии мерах по стабилизации обстановки. "В частности, речь шла о готовности российской стороны проработать вопрос с сирийскими властями по обеспечению гарантий безопасности беженцам из лагеря "Рукбан" в контролируемом США районе Эт-Танф и создания необходимых условий для их возвращения в свои дома", - говорится в сообщении.

"Также было сделано предложение по координации вопросов гуманитарного разминирования, в том числе в Ракке, решения других первоочередных гуманитарных проблем для скорейшего налаживания мирной жизни на всей территории Сирии и нейтрализации попыток привлечения террористами беженцев в свои ряды", - сказали в военном ведомстве.

Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что начальник Генштаба РФ отправил главе комитета начальников штабов некое "тайное письмо" в котором содержались предложения по сотрудничеству в Сирии и восстановлению страны. Агентство отмечает, что предложения российской стороны были встречены "очень холодно".