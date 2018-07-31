Главные новости
В миреЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоМоскваАдвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. ЛавочкинаВ РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановлено
В мире

Facebook обнаружил попытки повлиять на промежуточные выборы в США

Вопросы вызвали 8 страниц и 17 профилей в Facebook, а также 7 аккаунтов в Instagram

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская компания Facebook объявила о выявлении скоординированных попыток повлиять через платформу социальной сети на предстоящие промежуточные выборы в США, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Компания определила десятки аккаунтов и страниц, которые могли использоваться с этой целью. Отмечается, что для оказания политического влияния в преддверии выборов также могли задействовать нескольких аккаунтов в Instagram.

По данным издания, на этой неделе представители компании провели несколько брифингов в Конгрессе США, в ходе которых сообщили, что в ходе расследования дела о вмешательстве в американские выборы они выявили "тщательно спланированную кампанию с целью оказания политического влияния".

В миреВ Facebook нашли доказательства попыток вмешательства РФ в американские выборыВ Facebook нашли доказательства попыток вмешательства РФ в американские выборыЧитать подробнее

Газета пишет, что еще две недели назад эксперты компании установили, что такую деятельность вели с восьми страниц и 17 профилей в соцсети Facebook, а также семи аккаунтов в Instagram.

"Пока мы находимся только на первых стадиях нашего расследования, и у нас нет всех фактов, в том числе относительно того, кто может стоять за этим", - приводит газета выдержки из заявления Facebook.

"Компания не смогла связать эти аккаунты с Россией, чье Агентство интернет-исследований оказалось в центре обвинений, выдвинутых ранее в этом году по делу о вмешательстве в выборы в 2016 году, но представители компании рассказали Конгрессу, что Россия, возможно, была вовлечена в эту деятельность", - пишет The NYT.

При этом, отмечается, что Facebook работает вместе с ФБР, чтобы расследовать эту деятельность.

Промежуточные выборы в американский конгресс должны пройти в ноябре 2018 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Facebook, США

Новости по теме

В мире
Журналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского
В проекте заявили, что съемочная группа не выходит на связь и действительно может быть мертваПодробнее
 Стали известны имена погибших в ЦАР россиянСтали известны имена погибших в ЦАР россиян
Журналист Орхан Джемаль снимал вместе с режиссером Александром Расторгуевым фильм о частных военных компанияхПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Паразит, заразивший предпринимателей, день рождения глутамата натрия и когда лучше обновлять Windows 10Подробнее
 ЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в Крым
Ранее ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" уже были внесены в санкционный список СШАПодробнее
Более 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в ИндонезииБолее 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в Индонезии
В результате землетрясения погибли не менее 16 человекПодробнее
 Эксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранскиеЭксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранские
Ракеты и беспилотники получают по частям и собирают на территории Йемена, полагают в организацииПодробнее
 Разведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДРРазведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДР
В Вашингтоне подозревают, что их собирают на заводе близ ПхеньянаПодробнее
 Россия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицуРоссия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицу
У города пока нет названияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоМоскваАдвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. ЛавочкинаВ РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоЭкономикаMail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"В миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымВ РоссииСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от него

Facebook обнаружил попытки повлиять на промежуточные выборы в США

Вопросы вызвали 8 страниц и 17 профилей в Facebook, а также 7 аккаунтов в Instagram Подробнее

Что произошло за день: вторник, 31 июля

Гибель российских журналистов в ЦАР, обрушение надземного перехода под Москвой и новые "крымские" санкции Подробнее

Журналист "АиФ" погиб, отправившись в Нижний Новгород в командировку

Фотохроника 31 июля

Фотохроника 31 июля6 фото

Главные новые российские фильмы показали на Strelka Film Festival

Журналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского

Журналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоВ проекте заявили, что съемочная группа не выходит на связь и действительно может быть мертва Подробнее

"Локомотив" подписал контракт с защитником сборной Германии Хеведесом

Выручка "дочки" Huawei в России в 2017 году выросла на 70%

Стали известны имена погибших в ЦАР россиян

Стали известны имена погибших в ЦАР россиянЖурналист Орхан Джемаль снимал вместе с режиссером Александром Расторгуевым фильм о частных военных компаниях Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru