Сенат США отказался выделить $250 млн на безопасность промежуточных выборов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сенат США, где преобладают республиканцы, в среду не дал хода выдвинутому демократами предложению о выделении дополнительных $250 млн на защиту систем голосования в штатах от кибератак, передает в среду агентство АР.

За увеличение финансирования проголосовали 50 сенаторов в то время, для одобрения требуются 60 голосов.

Предложение внес сенатор от штата Вермонт Патрик Лихи. Он отметил, что защита выборов в США - это не узкопартийный вопрос. По словам Лихи, сенат "должен направить ясный сигнал России и другим иностранным соперникам, что терпеть вмешательства в выборы мы не будем, президент (США Дональд Трамп - ИФ) действовать не будет, эта обязанность досталась нам".

Аналогичное предложение не прошло и в палате представителей Конгресса США.

В свою очередь представители Республиканской партии заявляли, что в дополнительных средствах нет нужды, поскольку в марте этого года конгресс одобрил выделение $380 млн на подобные цели.

Накануне в Facebook заявили, что зафиксировали скоординированные попытки повлиять через социальную сеть на предстоящие промежуточные выборы в США

"Пока мы находимся только на первых стадиях нашего расследования, и у нас нет всех фактов, в том числе относительно того, кто может стоять за этим", - привела The New York Times выдержки из заявления Facebook.

Промежуточные выборы в американский конгресс должны пройти в ноябре 2018 года.