В мире

Россия помогла отвести беспокоившие Израиль проиранские войска с юга Сирии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Проиранские формирования в южной зоне деэскалации в Сирии по договоренности с Израилем и при гарантии российской стороны были отведены на 85 км от линии разграничения, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

В миреИзраиль отверг предложение РФ о зоне без иранских военных в приграничных районах СирииЧитать подробнее

"Иранские силы, действительно, были отведены из этого района (южной зоны деэскалации на территории Сирии - ИФ) для того, чтобы не раздражать руководство Израиля, которое стало все чаще и чаще прибегать к силовым методам нанесения каких-то ударов по отдельным объектам иранцев, которые находились в этом районе", - сказал Лаврентьев в интервью "Интерфаксу".

"При нашем содействии проиранские силы были отведены из этого района на 85 км, эта договоренность сохраняется", - отметил он.

"По нашему согласованному, в том числе и с Израилем, плану в этой демилитаризованной (между Израилем и Сирией - ИФ) зоне должна в полном объеме заработать миссия ООН по разграничению, так называемая UNDOF", - сказал спецпредставитель президента.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сирия, Иран, Израиль

Новости по теме

В мире
Журналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского
В проекте заявили, что съемочная группа не выходит на связь и действительно может быть мертваПодробнее
 Стали известны имена погибших в ЦАР россиянСтали известны имена погибших в ЦАР россиян
Журналист Орхан Джемаль снимал вместе с режиссером Александром Расторгуевым фильм о частных военных компанияхПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Паразит, заразивший предпринимателей, день рождения глутамата натрия и когда лучше обновлять Windows 10Подробнее
 ЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в Крым
Ранее ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" уже были внесены в санкционный список СШАПодробнее
Более 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в ИндонезииБолее 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в Индонезии
В результате землетрясения погибли не менее 16 человекПодробнее
 Эксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранскиеЭксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранские
Ракеты и беспилотники получают по частям и собирают на территории Йемена, полагают в организацииПодробнее
 Разведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДРРазведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДР
В Вашингтоне подозревают, что их собирают на заводе близ ПхеньянаПодробнее
 Россия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицуРоссия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицу
У города пока нет названияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоМоскваАдвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. ЛавочкинаВ РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоЭкономикаMail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"В миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымВ РоссииСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от него

СКР возбудил дело об убийстве трех россиян в ЦАР

По данным ведомства, погибшие - журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко Подробнее

Мусорный полигон загорелся в Смоленской области

Россия помогла отвести беспокоившие Израиль проиранские войска с юга Сирии

В Азербайджанском театре в Дагестане провели обыск

Нацсобрание Франции проголосовало против вотума недоверия правительству

Заключенные ярославской колонии прекратили голодовку

Facebook обнаружил попытки повлиять на промежуточные выборы в США

Вопросы вызвали 8 страниц и 17 профилей в Facebook, а также 7 аккаунтов в Instagram Подробнее

Что произошло за день: вторник, 31 июля

Гибель российских журналистов в ЦАР, обрушение надземного перехода под Москвой и новые "крымские" санкции Подробнее

Журналист "АиФ" погиб, отправившись в Нижний Новгород в командировку

Фотохроника 31 июля

Фотохроника 31 июля6 фото

Главные новые российские фильмы показали на Strelka Film Festival

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru