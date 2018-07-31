Россия помогла отвести беспокоившие Израиль проиранские войска с юга Сирии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Проиранские формирования в южной зоне деэскалации в Сирии по договоренности с Израилем и при гарантии российской стороны были отведены на 85 км от линии разграничения, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Иранские силы, действительно, были отведены из этого района (южной зоны деэскалации на территории Сирии - ИФ) для того, чтобы не раздражать руководство Израиля, которое стало все чаще и чаще прибегать к силовым методам нанесения каких-то ударов по отдельным объектам иранцев, которые находились в этом районе", - сказал Лаврентьев в интервью "Интерфаксу".

"При нашем содействии проиранские силы были отведены из этого района на 85 км, эта договоренность сохраняется", - отметил он.

"По нашему согласованному, в том числе и с Израилем, плану в этой демилитаризованной (между Израилем и Сирией - ИФ) зоне должна в полном объеме заработать миссия ООН по разграничению, так называемая UNDOF", - сказал спецпредставитель президента.