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США отказались подтвердить ответственность ИГ за теракт в Таджикистане

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - США на настоящий момент не могут подтвердить, несет ли "Исламское государство" (запрещено в РФ) ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Мы, безусловно, видели сообщения, что ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение, в ходе которого погибли двое американцев (...). В настоящий момент мы не можем подтвердить, кто несет ответственность за это нападение", - сказала она журналистам.

По ее словам, "правительство США оказывает свое содействие правительству Таджикистана, которое возглавляет данное расследование".

МВД Таджикистана ранее во вторник обвинило в организации нападения на иностранных туристов запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ).

По версии МВД, 29 июля на автотрассе Дангара-Душанбе вблизи селения Оксу было совершено нападение на иностранных граждан в составе семи человек, из которых двое граждан США, двое граждан Швейцарии, двое граждан Голландии, и один гражданин Франции. В результате наезда автомобиля на велосипедистов трое туристов погибли на месте происшествия, один скончался в центральной больнице Дангары. Один из туристов был доставлен в больницу с ножевым ранением, ему оказана медицинская помощь, его состояние стабильное. Гражданин Франции, который отстал от группы, не пострадал.

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Теги: Исламское государство, Таджикистан, США

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