ИГ взяло на себя ответственность за наезд на туристов в Таджикистане

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ; запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за гибель четырех иностранных туристов в результате наезда автомобиля и последующего нападения. Организация SITE Intelligence Group, отслеживающая заявления террористов в интернете, обнаружила соответствующие заявления в твиттер-аккаунтах, связанных с ИГ, передает ABC.

29 июля в 15:30 на территории джамоата (сельсовета) Себистон Дангаринского района Хатлонской области был совершен наезд на иностранных граждан-велосипедистов в составе семи человек, водитель, совершивший наезд скрылся с места происшествия, говорится в сообщении. Среди погибших – двое граждан США, швейцарец и голландец.

Отмечается, что в результате трое туристов погибли на месте происшествия, и еще один иностранный гражданин скончался в больнице Дангаринского района. Троим другим иностранным гражданам, которые получили легкие телесные повреждения, была оказана медицинская помощь и морально-психологическая поддержка.