Суд США временно заблокировал инструкции для печати оружия на 3D-принтере

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Федеральный судья Сиэттла временно заблокировал публикацию инструкций и образцов оружия, которое можно распечатать из пластика на 3D-принтере, сообщает ABC News.

Судебное решение касается всех США и направлено против активиста Коди Уилсона и его компании Defense Distributors, которая планировала в среду начать распространять онлайн инструкции для печати оружия.

Ранее против распространения этих материалов выступили демократы в Сенате, которые предупредили, что огнестрельное оружие, пусть и сделанное из пластика, может оказаться не у тех людей. Проблема с таким видом вооружений в том, что напечатанному пистолету не присваивается серийный номер, а его владельцу не надо получать разрешение и регистрировать его. Такое оружие невозможно отследить, его можно пронести через металлодетекторы.

"Завтра любой, включая преступников и террористов одним кликом мышки может получить доступ к инструкции изготовления смертельно опасного оружия. Любой сможет скачать файл и воспользоваться простыми рекомендациями, как сделать пистолет", - заявил во вторник 31 июля сенатор Эд Маркли. Он отметил, что это лазейка, которая позволит людям с сомнительными намерениями не покупать оружие, а просто печатать его дома.

Below: An AR-15 style rifle.



Above: An AR-15 style rifle with a 3D-printed receiver. Untraceable. No background check required. 1,000+ have already been downloaded since the Trump admin decided to allow them online.



3D guns are a public safety crisis. #StopDownloadableGuns pic.twitter.com/ERSwFWbQPB — Ed Markey (@SenMarkey) July 31, 2018

Подробное описание такого оружия появилось в интернете в 2013 году, но Госдеп добился того, чтобы материалы были удалены. Однако из авторы подали иск, началась долгая тяжба, в результате которой администрация президента США пошла на сделку с Defense Distributors, что вызвало гнев демократов. По результатам соглашения, публикация инструкций оказалась легальной.

По закону, в США нельзя продавать оружие без серийного номера, но не запрещено его изготовление для собственного использования. Пластиковое оружие должно, тем не менее, иметь достаточно металла, чтобы его фиксировали рамки металлодетекторов. Для этого к пластиковому пистолету добавляют металлическую панель, которую однако легко снять.

Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что занимается этим вопросом. В Национальной стрелковой ассоциации США заявляют, что оружие, которое нельзя зафиксировать детекторами, под запретом уже 30 лет, "независимо от того, что пишут в интернете".

Сторонники подобного оружия полагают, что запрет на распространение чертежей нарушает право на свободу информации.