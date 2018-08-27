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Американский суд продлил запрет на публикацию чертежей оружия для 3D-принтеров

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Окружной суд американского города Сиэтл (штат Вашингтон) продлил запрет на публикацию в интернете чертежей для создания огнестрельного оружия с применением 3D-принтеров, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

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Ранее администрация президента США Дональда Трампа разрешила техасской компании "Defense Distributed" публиковать в сети чертежи, по которым с помощью 3D-принтера из пластмассы можно изготавливать пистолеты и винтовки.

Однако суд ввел запрет на разрешение, данное американской администрацией "Defense Distributed". Отмечается, что с ходатайством о продлении этого запрета в суд обратились власти 19 штатов и округа Колумбия, которые полагают, что оружие, которое невозможно отследить с помощью специального оборудования, могут заполучить преступники и террористы.

Решение о запрете, принятое судьей Робертом Лэсником, будет действовать до тех пор, пока данный вопрос не будет окончательно урегулирован. По его словам, глава компании "Defense Distributed" Коди Уилсон намеревался опубликовать чертежи, чтобы люди вооружались без получения лицензий и регистраций.

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Теги: США, 3d-печать

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