В Дании вступил в силу запрет на ношение паранджи

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Закон, устанавливающий запрет на ношение в общественных местах скрывающих лицо элементов одежды, включая мусульманские паранджу, чадру и бурку, вступил в силу в Дании, сообщает в среду издание Jyllands-Posten.

В соответствии с законом под термином "общественное место" подразумевается транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений. За нарушение данного запрета законом предусмотрен штраф в 1 тыс. датских крон (134 евро), штраф за нарушение закона четыре раза подряд составит уже 10 тыс. крон.

Ношение в общественных местах платка, скрывающего лишь волосы, по-прежнему разрешено.

На принятие закона не повлияли протесты противников запрета, которые считают его дискриминацией, отмечают датские СМИ.

Британская The Guardian отмечает, что в политических кругах, в частности, в датской партии "Венстре", считают такие головные уборы, как паранджа, бурка и никаб, слишком строгими для ношения женщинами в обществе.

Парламент Дании принял закон о запрете на ношение паранджи большинством голосов в мае. Перед этим его рассмотрел ряд правозащитных организаций. Подобные законы были приняты и в других европейских странах - в частности, в Бельгии, Нидерландах, Франции и Австрии.