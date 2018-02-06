В Дании вновь предложили запретить скрывающие лицо головные уборы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Дании поддерживает законопроект, вводящий штраф за ношение в общественных местах одежды, которая полностью скрывает лицо, сообщают во вторник местные СМИ.

"Держать лицо закрытым в общественных местах неуважительно и несовместимо с культурой датского общества. С таким запретом мы проводим черту, подчеркивая, что в Дании мы выражаем доверие и уважение друг другу, встречаясь лицом к лицу", - говорится в заявлении министра юстиции Сёрена Папе Поульсена.

Ожидается, что соответствующий законопроект поступит на рассмотрение в парламент этой весной. Перед этим он будет рассмотрен рядом правозащитных организаций.

В случае принятия в Дании закона, запрещающего скрывать лицо, его нарушение приведет к штрафу в одну тысячу датских крон (около 9 500 рублей по курсу ЦБ на 6 февраля), а штраф за повторные нарушения составит десять тысяч крон (94 740 рублей).

Таким образом, под запрет попадут такие головные уборы, как паранджа и никаб. При этом закон не затронет ношение традиционных для европейцев зимних головных уборов: шапок, шарфов, кепок, капюшонов.

В октябре большинство депутатов датского парламента, включая представителей оппозиции, заявляли о намерении поддержать запрет такой одежды.

Подобные законы уже действуют в нескольких европейских странах, в частности во Франции, Бельгии и Австрии.