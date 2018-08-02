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Экс-сенатор РФ Кривицкий освобожден из-под стражи в Италии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Бывший сенатор РФ Дмитрий Кривицкий, ранее задержанный в Италии и обвиняемый в России в коррупции, был освобожден апелляционным судом Венеции, сообщает в четверг агентство АНСА со ссылкой на адвоката экс-сенатора.

По словам адвоката Мауро Анетрини, Россия может ходатайствовать о выдаче экс-сенатора, однако пока что такого требования не было выдвинуто. Других деталей решения суда не приводится.

Бывший член Совета Федерации от Новгородской области Кривицкий был задержан в июле в отеле в итальянском городе Кортина д'Ампеццо по запросу российских властей. АНСА напоминает, что он подозревается на родине в получении взятки в размере 15 млн рублей, а также в хищении денежных средств, связанных со строительством дорог.

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Теги: Дмитрий Кривицкий, Италия

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