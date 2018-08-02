Сенат США согласился раскрыть показания Марии Бутиной

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Комитет по разведке американского сената разрешил ознакомить ведущих дело россиянки Марии Бутиной прокуроров и ее адвоката со стенограммой ее показаний в комитете, прошедших ранее, сообщила газета The Hill.

Издание ссылается на заявление главы комитета Ричарда Берра и сенатора Марка Уорнера. В нем отмечается, тем не менее, что поставлено жесткое условие, что обвинители и защита не предадут материалы широкой огласке.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".